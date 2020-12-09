«Угрожал, что застрелит»: пьяный тюменец приставил пистолет к голове пенсионерки

Пьяный тюменец приставил пистолет к голове пенсионерки. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Голышманово. Мужчина угрожал убить знакомую, проник в ее дом, а потом пьяным разъезжал по поселку.

Инцидент произошел 3 ноября вечером. Пьяный тюменец на улице Вокзальной рабочего поселка приставил к голове знакомой 64-летней потерпевшей пневматический пистолет и угрожал, что застрелит ее. После этого он металлической трубой взломал входную дверь жилища пенсионерки.

– Задержал нарушителя спустя пять дней наряд ДПС. 8 ноября он пьяным ехал за рулем по улице Красноармейской. Ранее мужчину лишили водительских прав, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты ведомства собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.