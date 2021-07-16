В Тюмени жителям аварийного дома на Жуковского объяснили, как их расселят. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени жителям аварийного дома на Жуковского объяснили, как их будут расселять. Работа будет строиться с двумя группами граждан: нанимателями, то есть проживающими в доме по договору социального найма, и собственниками.

– Что касается нанимателей, важно, чтобы документы, подтверждающие факт найма жилых помещений, были в порядке. Далее будут приобретаться квартиры и заключаться новый договор. Что касается собственников, вся процедура прописана в законодательстве и будет проводиться строго в его рамках. После утверждения документов о расселении администрация обязательно письменно уведомит об этом всех собственников. Затем будет издано распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка под аварийным многоквартирным домом, – рассказали в пресс-службе администрации.

Следующий шаг, по информации специалистов, это проведение оценки каждого жилого помещения оценочной организацией, имеющей соответствующую лицензию, которая будет выбрана в ходе аукциона. Собственники ознакомятся с оценкой, в случае согласия с ней им будет выплачена обозначенная сумма (на основании заключенного договора).