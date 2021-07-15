В Тюмени МКД № 28 на улице Жуковского признали аварийным

В Тюмени МКД №28 по улице Жуковского признали аварийным. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени многоквартирный дом № 28 на улице Жуковского признали аварийным. Жильцов расселят за счет средств инвестора.

Напомним, что в апреле 2020 года комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила установить в здании зону вероятной чрезвычайной ситуации. Жителей временно расселили, они получают компенсацию из бюджета за наём квартир.

– Весь этот период управляющая компания осуществляла мониторинг дома, специализированная организация провела обследование и подготовила заключение о состоянии здания. На основании полученных данных межведомственная комиссия приняла решение признать дом аварийным и подлежащим сносу, – подтвердили в пресс-службе администрации областного центра.

Этой осенью пройдет аукцион, дом расселят за счет средств инвестора – это поручение губернатора региона Александра Моора. Глава города Руслан Кухарук дал поручение специалистам департамента земельных отношений и градостроительства оперативно отработать все вопросы, связанные с оценкой имущества, провести встречи и консультации с собственниками квартир, чтобы разъяснить все нюансы оформления документов.