Ректор Тюменского областного института развития регионального образования Ольга Ройтблат высказалась о трехдневном формате выборов. По ее словам, это решение верное и взвешенное.

– Такой опыт у нас уже есть: в прошлом году мы проходили трехдневное голосование по поправкам в Конституцию России. Практика показала, что это очень удобно, поэтому я абсолютно поддерживаю такое решение Центральной избирательной комиссии, – отметила сопредседатель регионального отделения ОНФ.

Ройтблат подчеркнула, что такой формат выборов особенно актуален в ситуации с ковидом, которая остается напряженной. В течение трех дней каждый сможет выбрать удобное для себя время для того, чтобы прийти на избирательный участок. Это поможет избежать скопления людей на участках.

Напомним, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и общественного мнения, Центральная избирательная комиссия России пришла к выводу о необходимости голосования на выборах в сентябре в течение трех дней, а не одного. Поэтому очередные выборы были назначены на период с 17 по 19 сентября.