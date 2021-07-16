В Тюмени женщину сбил трактор

В Тюмени женщину задавил трактор. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Циолковского, 11 в Тюмени сегодня, 16 июля, в восьмом часу утра 32-летнюю горожанку сбил трактор. Водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, а женщину увезли в больницу с тяжелыми травмами.

– Трактор нашли во дворе дома на улице Циолковского, 7. Предварительно известно, что он ехал с опущенным ковшом, а женщина во время перехода через дорогу разговаривала по мобильному телефону. 51-летний тракторист пояснил, что не заметил человека на переходе, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Мужчина во время совершения ДТП был трезв, ранее за грубые нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался. Обстоятельства аварии выясняются.

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