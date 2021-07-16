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Происшествия16 июля 2021 8:27

Семейная пара из Кургана погибла на тюменской трассе из-за пьяного водителя

Женщина должна была справлять очередной день рождения 18 июля
Сергей Швецов
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Семейная пара из Кургана погибла на тюменской трассе из-за пьяного водителя.

Семейная пара из Кургана погибла на тюменской трассе из-за пьяного водителя.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 192-м километре автодороги Курган – Тюмень накануне, 15 июля, в 17.20 произошла страшная автокатастрофа. Здесь автомобиль «Шевроле-Авео» выехал на встречку и столкнулся с «Фольксваген-Пассат», от чего последнее авто выкинуло на дорожный знак.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– В аварии погибли два пассажира «Фольксвагена»: 53-летняя женщина, которая должна была справлять очередной день рождения 18 июля, и 55-летний мужчина, оба жители Кургана. Их водитель не пострадал, а 34-летний водитель «Шевроле» получил ранения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Житель деревни Кукушки Исетского района, который находился за рулем «Шевроле» и, собственно, спровоцировал дорожную трагедию, был пьян. Показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В «Фольксвагене» ехали муж, жена и брат мужа, его семейная пара забрала из Тюмени после вахты. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.