Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2021 года увеличилось на 245 человек, 6 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 245 и составило 42 289 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 172 человека выздоровели (за весь период – 39930), 21 ребенок заболел (из общего числа заболевших), 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 52262 человека остаются под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 21 493 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что среди тюменцев распространяется информация о том, что служащих будут премировать за вакцинацию первым и вторым компонентами. Оперативный штаб региона отвечает: эти сведения не соответствуют действительности.