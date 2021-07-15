Кандидаты в депутаты Тюменской областной думы от партии «Новые люди» начинают избирательную кампанию. Фото предоставлено "КП".

13 июля тюменский облизбирком заверил список кандидатов в региональное Заксобрание от «Новых людей». Региональное отделение партии «Новые люди» сформировало список кандидатов на предстоящие выборы в областную думу седьмого созыва. Об этом стало известно во вторник, 13 июля.

Руководитель тюменского отделения партии «Новые люди» Владислав Осатюк находится в списке под номером один. Он уверен, что его команда готова к конкурентной борьбе, при этом всех кандидатов ждет непростая работа.

«Теперь мы официально являемся кандидатами в депутаты Тюменской облдумы. Этот статус накладывает на нас определенные обязательства. Кандидатам предстоит собрать почти 15 тысяч подписей. При этом мы будем продолжать работу по благоустройству территорий, решению проблем жителей, а также обучать наших активистов», – заявил Владислав Осатюк.

Всего в региональном списке 31 кандидат. Среди них – председатель тюменского студенческого спортивного клуба «Гвардия» Юлия Долганова, тобольский блогер и предприниматель Валерия Зайцева, учитель химии и создатель тюменской «Школы практических наук» Павел Доронин. Все кандидатуры успешно прошли процедуру утверждения избиркомом.

Также на заседании комиссии приняли решение о регистрации уполномоченного представителя партии «Новые люди» на выборах и об открытии специального избирательного счета.

Осенью 2021 года в Тюменскую областную думу седьмого созыва будут избраны 48 депутатов. 50% из них пройдут по одномандатным округам и 50% по партийным спискам. Выборы стартуют 17 сентября 2021 года, проголосовать за кандидатов можно будет на протяжении трех дней.

«Новые люди» выдвинули своих кандидатов в законодательные органы более 30 регионов. Также кандидаты от партии участвуют в выборах губернаторов в Хабаровском крае, Ульяновской области и в думских выборах.