Дмитрий Авдеев: «К организации выборов нужно подходить ответственно и добросовестно»

К выборам органов публичной власти различного уровня нужно подходить ответственно и добросовестно. Так считает кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев.

– Выборы должны проходить с соблюдением всех норм и требований. Ключевая задача общественности и наблюдателей – добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками избирательного процесса, – заявил доцент.

Выборы в Государственную думу России состоятся с 17 по 19 сентября. В эти же дни в Тюменской области пройдут 42 избирательные кампании разного уровня. Состоятся выборы в Тюменскую областную думу, дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы, Думы Голышмановского городского округа, Думы Уватского района. Дополнительно выберут депутатов 37 сельских поселений муниципальных районов области.