Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2021 года увеличилось на 243 человека, 26 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 243 и составило 42 044 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 172 человека выздоровели (за весь период – 39758), 28 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 49808 человек остаются под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что привитым от коронавируса тюменцам разрешили не сдавать ПЦР-тесты по прибытии из-за границы. Губернатор региона Александр Моор уже подписал документ о внесении соответствующих изменений в постановление правительства региона № 120-п «О введении режима повышенной готовности».