Привитым от коронавируса тюменцам разрешили не сдавать ПЦР-тесты по прибытии из-за границы. Фото: Вадим Бегун

Привитым от коронавируса тюменцам разрешили не сдавать ПЦР-тесты по прибытии из-за границы. Губернатор региона Александр Моор уже подписал документ о внесении соответствующих изменений в постановление правительства региона № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

– Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию РФ, в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти однократное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения его результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), – сообщили в оперштабе.

Однако теперь при наличии вакцинации в течение года или сведений о перенесенном в последние полгода заболевании ковидом проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется.