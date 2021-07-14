На улице Молодежной в Тюмени на неделю ограничат движение. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

На улице Молодежной в районе дома № 8 в Тюмени на неделю ограничат движение – с 17 до 24 июля.

– Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети. Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Ставропольской, Самарцева и межквартальным проездам.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени маршруты №№ 5, 15, 65, 76, 79 и 151 пустят в объезд перекрытой дороги на улице Молодежной у дома № 8. На время перекрытия дороги автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.