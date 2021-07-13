В Тюмени маршруты № 5,15,65,76,79 и 151 пустят в объезд перекрытой дороги. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени маршруты № № 5, 15, 65, 76, 79 и 151 пустят в объезд перекрытой дороги на улице Молодежной у дома № 8. Это произойдет с 17 по 24 июля.

– На время перекрытия дороги автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22.