В Тобольске вандалы разгромили кладбище, где похоронен Петр Ершов. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

В Тобольске вандалы разгромили Завальное кладбище, где похоронен писатель Петр Ершов, историк Петр Словцов и декабристы.

Очевидцы утверждают, что тут проводила время компания молодежи. Стоит отметить, что это не первый подобный случай. До этого кладбище громили около четырех лет назад.

– По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства, – сообщили в пресс-службе тобольской полиции.

Тоболяки негодуют. Они пишут гневные комментарии в социальных сетях: «Пора камеры ставить. Ничего святого. Поймать ублюдков, наказать родителей, чтобы неповадно было. Пусть вовремя учат уважать не только живых, но и мёртвых»; «Просто не понимаю, какой отдых может быть на кладбище? Молодёжи для отдыха нет другого места?».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на кладбище в заречной части города нашли захоронения шотландских судовладельцев и судостроителей. Их обнаружили краеведы и призвали горожан беречь историю и память.