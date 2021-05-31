На тюменском кладбище нашли захоронения шотландских судовладельцев. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на кладбище в Заречной части города нашли захоронения шотландских судовладельцев и судостроителей. Их обнаружили краеведы, они призвали горожан беречь историю и память.

– Шотландские подданные английской короны появились в Тюмени в середине XIX века. Их фамилии: Вардроппер, Ятес, Джонс и другие. Кто-то из шотландцев принял православие, кто-то – нет. Это видно по надгробиям. Католические священники отпевали усопших по своим обрядам, но хоронили их рядом с близкими, – отметили в администрации города.

По словам члена АНО «Наследие» Олега Старкова, это кладбище относится к середине XIX века, но там есть и каменные плиты на 50 – 70 лет старше.

– Думаем, что найдем ещё более старые захоронения, потому что, работая с документами, открываем новые страницы истории, – отметил Старков.

Также стало известно, что на территории Заречного кладбища есть мемориальный комплекс, где покоятся останки немецких, австрийских и венгерских военнопленных. Эти люди умерли в Тюмени, находясь в 192-м лагере военнопленных, который располагался на территории бывшего фанерного комбината.