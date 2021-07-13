Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июля 2021 года увеличилось на 239 человек, девять скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 238 и составило 41 801 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 171 человек выздоровел (за весь период – 39586), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 47374 человека остаются под медицинским наблюдением, 190 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 780 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 566 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 833 175 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 летальных исхода, выздоровели 5 236 214 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что горожанам расскажут о вакцинации против новой коронавирусной инфекции для имеющих (в настоящий момент либо в анамнезе) онкозаболевание, а также волонтеров, работающих с этой категорией пациентов. Пациенты смогут получить необходимые рекомендации о порядке вакцинации, сроках, возможных противопоказаниях и задать все интересующие вопросы