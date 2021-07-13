Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 июля 2021 года: что делать, если появились признаки ОРВИ?

Тюменцам объяснили, что делать, если появились признаки ОРВИ? Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 июля. Количество заболевших увеличилось на 238 и составило 41 562 человека, пять умерли.

Тюменцам рассказали, что делать до прихода врача при появлении признаков ОРВИ. При этом не стоит забывать, что самое главное – это беречь себя и свое здоровье. Лучше, конечно, вообще не болеть.

– Если у вас появились признаки ОРВИ, оставайтесь дома, вызовите врача, пейте побольше жидкости, примите жаропонижающее средство, если температура выше 38 градусов. Начинайте принимать противовирусные препараты, если они есть в наличии (умифеновир, интерферон-альфа), – советует руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 168 человек выздоровели (за весь период – 39 415), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 44 998 человек остаются под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 710 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 429 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 808 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 712 летальных исходов, выздоровели 5 216 648 человек.