Тюменцам на заметку: что делать до прихода врача при появлении признаков ОРВИ? Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, что делать до прихода врача при появлении признаков ОРВИ. При этом не стоит забывать, что самое главное – это беречь себя и свое здоровье. Лучше, конечно, вообще не болеть.

– Если у вас появились признаки ОРВИ, оставайтесь дома, вызовите врача, пейте побольше жидкости, примите жаропонижающее средство, если температура выше 38 градусов, начинайте принимать противовирусные препараты, если они есть в наличии (умифеновир, интерферон-альфа), – советует руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер.

Она показала схему лечения. Так, взрослым умифеновир назначается по 200 мг 4 раза в день в течение 5 дней, а интерферон-альфа капли в нос (спрей) – пять раз в день (разовая доза 3000 МЕ), также в течение 5 дней.