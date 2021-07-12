Тюменцам объяснят, как получить выплаты родителям-одиночкам. Фото: Вадим Бегун

С 1 июля идет прием заявлений для получения новой меры государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей, – ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет.

Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превышающий прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания.

– Пособие носит адресный характер, при этом при назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. Эта оценка стала применяться весной 2021 года при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет, и пока еще у родителей возникают вопросы относительно механизма ее применения в каждом конкретном случае, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья".

Имеет ли ваша семья право на выплату? Какой размер и продолжительность выплаты? Как ее оформить?

Начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Пермитина Анна Викторовна готова ответить на все вопросы в онлайн-конференции «Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет (включительно)».

Задать вопросы вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 16 июля 2021 года.