Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2021 года увеличилось на 238 человек, пять умерли. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 238 и составило 41 562 человека.

За последние сутки в России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 710 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 429 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 808 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 712 летальных исходов, выздоровели 5 216 648 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцам рассказали, что делать до прихода врача при появлении признаков ОРВИ. При этом не стоит забывать, что самое главное – это беречь себя и свое здоровье. Лучше, конечно, вообще не болеть.