Тюменские студенты могут поехать на Байкал и научиться новым навыкам

Фото из группы "#ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области" ВКонтакте

Студенты Тюменской области могут прокачать образовательные навыки на Байкале, где проходит лидерская образовательная сессия #БайкалПлюс, сообщает «Тюменская область сегодня». Регистрация открыта на второй этап Всероссийского образовательного проекта #ТвойПлюс2021.

К участию приглашают представителей студобъединений (студсоветы общежитий, студенческие профсоюзы, а также советы обучающихся), молодых специалистов подразделений вузов, которые проводят молодежную политику и воспитательную работу.

Участники сессии с 27 июля по 1 августа узнают о возможностях студентов и студобъединений в создании комфортных условий для обучения в вузе и проживания в общежитии, о возможностях попутешествовать и реализовать идеи и мечты.

Участие в проекте бесплатно. Обязательно наличие ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом. Тест должен быть получен не позднее 72 часов до начала участия в проекте.

"Комсомольская правда" - Тюмень" ранее публиковала список адресов в Тюмени, где можно сдать ПЦР-тест на COVID-19.