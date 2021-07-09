Между Тюменью и Москвой появится платная трасса

Платная магистраль М-12 соединит Москву и Казань Фото: Архив "КП"

К 2024 году в Тюмени появится первая платная трасса. Автотрассу М-12 Москва – Казань планируется продлить до Тюмени и Челябинска. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Задача состоит в следующем: построить трассу до Тюмени, проложить по территории Челябинской области и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. То есть предстоит пройти около 600 км. По подсчетам, на строительство трассы может уйти около 250 млрд рублей. Платная магистраль М-12 соединит Москву и Казань.

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