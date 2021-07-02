В Тюмени начинается строительство дорог на Червишевском кладбище Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени начинается строительство дорог на территории кладбищ в Червишево. Вчера, 1 июля, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев провел выездное совещание с подрядчиками, которые в ближайшее время должны приступить к работе.

На территории кладбища Червишевское-1 специалисты компании ТОДЭП проложат 53 асфальтированных проезда, установят 263 квартальных столба с номером сектора и обустроят 35 контейнерных площадок для мусора. Сейчас проводится подготовительный этап, рабочие бригады выйдут на объект в середине июля.

В это же время компания «Пышмаавтодор» будет работать на территории кладбища Червишевское-5. Специалисты проложат 4,5 километра автомобильных проездов и 1,5 километра тротуаров.

Все работы планируется завершить в октябре.