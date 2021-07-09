Тюменские энергетики зафиксировали рост числа обращений потребителей. Фото: Россети-Тюмень

За прошедшие шесть месяцев 2021 года специалисты «Россети Тюмень» зафиксировали рост числа обращений от потребителей. По итоговым подсчетам энергетики приняли более 55 тысяч заявок, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главными каналами коммуникации между энергетиками и потребителями стали интернет и телефонная связь. Очный прием клиентов в центрах обслуживания «Россети Тюмень» в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции временно приостановлен.

Несмотря на введенные ограничения, дистанционный формат общения оказался не менее продуктивным. Только за первое полугодие энергетики обработали десятки тысяч обращений, включая звонки на горячую линию энергокомпании. Пользовались популярностью онлайн-площадки светлаястрана.рф и портал-тп.рф, куда поступило 5 246 заявок – на 60% больше, чем в 2020 году, а также мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs. Через приложение поступило около 300 обращений. Безоговорочным лидером по-прежнему остается консультация по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

Что касается тематики, больше всего тюменцев интересуют вопросы энергопотребления. Свыше тысячи запросов касались организации коммерческого учета электроэнергии, в том числе установки и замены счетчиков. Специалисты энергокомпании оказывают такую услугу под ключ: установка нового счетчика, оформление всех необходимых документов, передача информации в энергосбытовую компанию. Еще тысяча обращений затрагивала тему технологического присоединения к электрическим сетям.