В Тюмени 9 июля 2021 года погаснут два светофора Фото: Татьяна Коркина

Два светофора погаснут в Тюмени сегодня, 8 июля 2021 года, из-за плановых отключений на электросетях. По данным пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики погаснут с 9 утра до 18 часов вечера:

- ул. Интернациональная – ул. Восстания;

ул. Интернациональная - ул. Восстания. Фото: скриншот

- ул. Интернациональная – ул. Новоселов.

ул. Интернациональная - ул. Новоселов. Фото: скриншот

Посмотрите на карте, где они находятся, и заранее выбирайте маршрут объезда.

Кстати, сегодня будет жарко, +31 градус. Погоду смотрите здесь.