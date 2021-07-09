В Тюмени 9 июля 2021 года погаснут два светофора
Фото: Татьяна Коркина
Два светофора погаснут в Тюмени сегодня, 8 июля 2021 года, из-за плановых отключений на электросетях. По данным пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики погаснут с 9 утра до 18 часов вечера:
- ул. Интернациональная – ул. Восстания;
ул. Интернациональная - ул. Восстания. Фото: скриншот
- ул. Интернациональная – ул. Новоселов.
ул. Интернациональная - ул. Новоселов. Фото: скриншот
Посмотрите на карте, где они находятся, и заранее выбирайте маршрут объезда.
Кстати, сегодня будет жарко, +31 градус. Погоду смотрите здесь.