Погода в Тюмени 9 июля 2021 года: в день Давида Земляничника ждем 30-градусную жару

Погода в Тюмени 9 июля 2021: в день Давида Земляничника ждем 30-градусную жару Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 9 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный, с переходом на северо-западный, 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днём +26…+31.

Погода в Тюмени на 9 июля 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 9 июля (26 июня по старому стилю) – день Давида Земляничника, в честь преподобного Давида Солунского. На Руси его прозвали Земляничником за то, что на его именины в лесах созревали первые ягоды.

На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь – значит, всё лето до сентября будет дождливым, если светило солнце – значит, семь недель подряд будет тепло.