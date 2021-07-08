Партия «Новые люди» определила кандидатов на выборах в Госдуму

Партия «Новые люди» выдвинула федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Соответствующее решение было принято на третьем съезде партии в Москве. В общефедеральной части списка два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также 239 кандидатов выдвинуто по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам. По Тюменской области заявлено четыре кандидата.

Лидер партии Алексей Нечаев заявил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

– Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания, – напомнил Алексей Нечаев.

Он отметил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

– Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты – это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут, – сказал лидер партии.

Сардана Авксентьева уверена, что «Новые люди» помогут россиянам вернуть прямой, равноправный диалог с властью.

– Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей, – отметила Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева уверена, что «Новые люди» помогут россиянам вернуть прямой равноправный диалог с властью

Партия будет также участвовать в региональных избирательных кампаниях. В сентябре кандидаты от «Новых людей» примут участие в выборах депутатов болеем чем 30 заксобраний и шести городских советов. На выборах губернатора Хабаровского края партию будет представлять журналист Владимир Чернышов, а на выборах губернатора Ульяновской области – предприниматель Светлана Горева.

Региональную группу кандидатов Тюменской области представляют Владислав Осатюк, Валерия Зайцева, Владимир Цейтлин. В общегородскую часть партийного списка вошли Владислав Осатюк, который руководит региональным отделением партии «Новые люди» (Тюменский одномандатный избирательный округ № 185) и Павел Доронин, преподаватель в ЧОУ «Еврогимназия», предприниматель, основатель «Школы практических наук», «Лаборатории слова», «Погружение» в Тюмени (Заводоуковский одномандатный избирательный округ № 186).

Владислав Осатюк считает, что в регионе собралась сильная команда, готовая воплощать в жизнь партийную программу.

– Для Тюменской области, как и для всей страны, наступает время масштабного обновления. Активистами «Новых людей» уже запущено огромное количество процессов. Многое еще предстоит сделать. У нас есть идеи, силы и воля, чтобы изменить жизнь тюменцев к лучшему, – подчеркнул Владислав Осатюк.