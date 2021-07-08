Объем хищений электроэнергии в Тюменской области за полгода превысил 8,6 млн рублей. Фото: Россети Тюмень

Энергетики оценивают ущерб от самовольно подключившихся «клиентов» в размере около 2 млн киловатт-часов, что в денежном эквиваленте превышает 8,6 млн рублей. По всем фактам составлены материалы, которые были направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

В Тюменском макрорегионе проблема незаконного подключения к сетям в большей степени касается распределительного комплекса юга области. Здесь специалисты «Россети Тюмень» совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов энерговоровства. При проведении проверок ревизоры находят различные ухищрения: магниты на приборах учета, самовольно наброшенные на линии электропередачи провода.

От преступных действий похитителей в первую очередь страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета. Воровство электроэнергии приводит к низкому напряжению в сети и провоцирует нарушения электроснабжения. Также есть риск для жизни и здоровья как похитителей, так и окружающих. При проведении противозаконных работ злоумышленники не соблюдают технику безопасности: залезают на опоры ЛЭП под напряжением, пренебрегают использованием инструментов и средств индивидуальной защиты, вручную скручивают провода. Такое «геройство» может закончиться в том числе летальным исходом.

По каждому факту энерговоровства сотрудники «Россети Тюмень» составляют акты о неучтенном или бездоговорном потреблении. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. У физлиц – с применением десятикратного норматива. Кроме того, все нарушители выплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Для оперативного пресечения энерговоровства в компании работает телефон доверия: 8-800-200-55-03.