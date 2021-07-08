Прокуратура проверит, из-за чего сгорел автобус № 39 на ул. Закалужской в Тюмени

Прокуратура проверит, из-за чего сгорел автобус № 39 на ул. Заколужской в Тюмени Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил городскому прокурору проверить исполнение законодательства при организации перевозок пассажиров городским транспортом. Этому поспособствовало вчерашнее возгорание автобуса № 39 на остановке «Улица Панфиловцев» на улице Закалужской, который перевозил пассажиров по муниципальному маршруту.

К счастью, при ЧП никто не пострадал, причина возгорания устанавливается. Водитель, кондуктор и восемь человек, находившиеся внутри, успели покинуть транспорт. Автобус выгорел полностью, поэтому о его восстановлении не может быть и речи.

При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.