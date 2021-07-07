На объездной дороге в Тюмени загорелся рейсовый автобус с десятью пассажирами

Фото: скриншот из видео. Загоревшийся автобус.

Ещё одно ЧП (помимо захвата заложников в банке) произошло в Тюмени, на этот раз на объездной дороге. Здесь загорелся рейсовый автобус «Лиаз» маршрутом №39. Информация об этом начала появляться в социальных сетях около 11 утра. По словам очевидцев, пламя охватило транспорт буквально за несколько секунд, а черный дым возвышается на несколько метров, что его трудно не заметить. Загорелась именно задняя часть, где находится моторный отсек.

На кадрах, которые появились в нашем распоряжении, видно, что автобус выгорел полностью, поэтому о его восстановлении не может быть и речи. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в момент возгорания он находился на остановке Панфиловцев по ул. Закалужская.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурно-диспетчерской службы в 11:58. На место незамедлительно выехали две единицы техники и семь человек личного состава. К моменту прибытия автобус был полностью охвачен огнем. Пожарным удалось быстро сбить пламя и потушить автотранспортное средство, - добавили в ведомстве.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Водитель и кондуктор, а также восемь человек, находившиеся внутри, успели покинуть транспорт.