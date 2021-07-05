Почти 300 жителей восьми микрорайонов Тобольска сидят без света из-за грозы и ветра

Почти 300 жителей восьми микрорайонов Тобольска сидят без света из-за гроза и ветра. Фото: администрация Тобольска

Жители восьми микрорайонов Тобольска и подгорной части города из-за грозы частично остались без электроэнергии. По данным пресс-службы городской администрации, последствия шторма устраняют 5 аварийно-восстановительных бригад, без света сидят около 300 человек.

Сильный ветер повредил кровлю одного из предприятий, повалил 12 деревьев (которые уже вывезли), поэтому помех для движения по дорогам нет.

Не повезло газопроводу низкого давления – на него упало дерево. Без газа сейчас сидят 68 семей, начались ремонтно-восстановительные работы. А ещё ветер повредил кровлю дворовых построек частного сектора, но это единичные случаи.

Как сообщили в пресс-службе компании АО «СУЭНКО», на 10 утра 5 июля 2021 года максимум аварийных отключений в Тобольске зафиксировано в подгорной части города. Компания задействовала 8 бригад и 14 единиц техники, в том числе специализированной. Для подключения потребителей многоквартирных домов направлены две дизель-генераторные установки.

Напомним, в ночь на 4 июля в Тюмени тоже прошла небывалая гроза. Правда, такого урона, как в Тобольске, она не нанесла.