Из реки Тобол в Тюменской области вытащили тело мужчины. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В реке Тобол в Тюменской области сегодня, 23 июня, около 13.00 обнаружили тело 26-летнего мужчины. Сообщение об этом поступило следователям.

– По предварительным данным, 18 июня этого года мужчина ушел на рыбалку. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, при осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сейчас опрашиваются знакомые и родные погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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