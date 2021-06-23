В Ялуторовске пятые сутки ищут рыбака. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Ялуторовске с 18 июня разыскивают 26-летнего Дмитрия Ухалова, который ночью ушел на рыбалку к берегу реки Тобол у села Памятное и до настоящего времени не вернулся.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пропавший был одет в темную куртку и темный комбинезон с лямками, на голове – черная кепка. При себе имел черный рюкзак.

На виде мужчине 27 лет, рост составляет 178 сантиметров, среднего телосложения, рыжие короткие волосы, голубые глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Дмитрии Александровиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (34535) 3-57-02 – МО МВД России «Ялуторовский», 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Дополнено: найден, погиб.