В Тюмени осудили наркоманов, которые расчленили умершего от отравления друга. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, совершивших надругательство над телом умершего товарища. Одному дали два года, другому – год и 10 месяцев. Ранее их судили в Екатеринбурге. Сложив наказания, окончательно к отбытию определено одному 10 лет лишения свободы, другому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

– 3 января 2020 года трое мужчин в доме №38 по улице Малая Боровская распивали алкоголь и употребляли неустановленные наркотические средства. В результате острого сочетанного отправления наркотиками один из них скончался, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Осужденные расчленили тело умершего друга и в мешках вывезли его в хозяйственные постройки. В судебном заседании они полностью признали свою вину. Приговор не вступил в законную силу.

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