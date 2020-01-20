В Тюмени в хозяйственной постройке нашли тело пропавшего Алексея Калитовского: следователи возбудили дело

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:15:48+03:00

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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по факту обнаружения трупа мужчины в хозяйственной постройке на территории частного дома по ул. Дружбы. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, труп найден вечером 17 января.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы преступления. Назначено проведение судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следователи ищут предполагаемых преступников.

Имя погибшего – Алексей Калитовский. Мужчину 1982 года рождения искали с 4 января. В тот день в 9 утра он ушёл из дома в районе Войновка и почти десять дней о его местонахождении было ничего не известно.

Алексей был одет в тёмно-коричневые кожаные ботинки с мехом, чёрную куртку с меховым капюшоном, синие джинсы и в серую футболку с капюшоном. Приметы: рост около 180 сантиметров, крупного телосложения. Глаза карие, волосы тёмно-русые. Особые приметы: есть шрам на животе.

Увы, в конце прошлой недели его нашли мёртвым.

ИСТОЧНИК KP.RU