Тюменские школьники примут участие в летнем образовательном проекте «Z Camp» Фото: Татьяна Коркина

Тюменские школьники в течение лета смогут принять участие в шести образовательных треках. «Z Camp» – проект для школьников 13 – 17 лет, который пройдёт с 21 июня по 22 августа. Все мероприятия направлений бесплатные.

В рамках проекта «Z Camp» участников ждут мастер-классы по TikTok и подкастам, футболу и интеллектуальным играм, медиа, творчеству и профориентации. Также будут работать и постоянные площадки: киноклуб, дискуссионный клуб, клуб настольных игр и джастдэнс клуб.

Особенностью проекта станет то, что в качестве организаторов мероприятий выступят сами школьники. Они будут участвовать в разработке программы, подготовке и проведении мероприятий. Помогать им в этом будут опытные эксперты и наставники. Кстати, название «Z Camp» ребята тоже придумали сами.

– Лето – это самые длинные каникулы, во время которых закрываются школы и все выходят на улицы. Мы хотим, чтобы школьники города смогли не только увлекательно провести это лето, но ещё и нашли единомышленников и прокачались в интересующих их треках, – рассказал руководитель проекта Олег Войкин.

По итогам каждого из шести направлений будет проведено отчётное мероприятие, где наградят самых активных участников. В направлении «Футбол» будет проведён целый чемпионат, а в «Интеллектуальных играх» игровые задания разработают сами участники.

Проект реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.