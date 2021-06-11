В Тюмени погорельцам на Заслонова осенью дадут квартиры.
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени жильцам дома № 13 на улице Заслонова, который был уничтожен огнем 7 июня, осенью дадут квартиры. Об этом в интервью местному телеканалу сообщил заместитель мэра областной столицы Петр Вагин.
Также стало известно, что тем, у кого сгорели документы, помогут их восстановить. А за материальной помощью на первоочередные нужды жители могут обратиться в ближайший МФЦ.
– Будет готовиться пакет документов для дальнейшей возможности предоставления жилья. Пострадавший от пожара дом был построен в 1962 году. В 2014 году его признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Дом подлежал расселению, – рассказал Вагин.
По его словам, в настоящее время придомовая территория огорожена, ее и имущество граждан охраняют. Кроме того, даны поручения органам внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка на этой территории.
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