В тюменском селе в пожаре сгорел 90-летний мужчина. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины во время пожара. Трагедия произошла накануне, 8 июня, в доме на улице Красноармейской в селе Суерка Упоровского района

– При тушении пожара обнаружено тело хозяина квартиры 1931 года рождения со следами термического воздействия. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Специалисты ведомства осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются соседи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске проводится доследственная проверка по факту гибели 74-летнего мужчины на пожаре. Трагедия произошла 7 июня в одном из домов на улице Зеленой.