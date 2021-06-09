В тюменском селе в пожаре сгорел 90-летний мужчина.
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области
В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины во время пожара. Трагедия произошла накануне, 8 июня, в доме на улице Красноармейской в селе Суерка Упоровского района
– При тушении пожара обнаружено тело хозяина квартиры 1931 года рождения со следами термического воздействия. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Специалисты ведомства осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются соседи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске проводится доследственная проверка по факту гибели 74-летнего мужчины на пожаре. Трагедия произошла 7 июня в одном из домов на улице Зеленой.