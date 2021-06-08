Следователи заинтересовались гибелью пожилого тоболяка на пожаре. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске проводится доследственная проверка по факту гибели 74-летнгео мужчины на пожаре. Трагедия произошла накануне, 7 июня, в одном из домов на улице Зеленой.

– В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии – неисправность бытовых приборов, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что сейчас специалисты опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.