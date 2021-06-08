Юных тоболяков, отравившихся лекарством, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области сотрудники прокуратуры займутся делом об отравлении лекарством подростками – 15-летнего мальчика и двух девочек 15 и 16 лет. Инцидент произошел накануне, 7 июня, вечером в квартире одного из домов Тобольска.

– Тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и надлежащего исполнения родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве подчеркнули, что ход процессуальной проверки по данному факту взят на контроль. Там добавили, что несовершеннолетних доставили в больницу в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение (подробнее)