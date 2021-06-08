В Тобольске подростки попали в реанимацию, выпив лекарство. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи проводят процессуальную проверку по факту отравления медицинским препаратом. В Тобольске трое мальчиков попали в больницу после употребления вещества.

Инцидент случился накануне, 7 июня, вечером. Подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения в квартире употребили лекарственное средство и отравились.

– В тот же вечер их госпитализировали в реанимационное отделение больницы № 3 города Тобольска. По настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время сотрудники ведомства опрашивают очевидцев, родных и близких пострадавших, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.