В Тюмени уголовное дело наркомана, насмерть сбившего девочку, отправляют в суд

В Тюмени уголовное дело о наркомане, насмерть сбившего девочку, отправляют в суд. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего мужчины без регистрации. Мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб ребенок.

Трагедия случилась вечером 17 февраля 2021 года. Горожанин в состоянии наркотического опьянения на Volkswagen Polo с неисправными фарами двигался по улице Избышева, где сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу.

– С места происшествия он скрылся. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Он признал вину в ДТП, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Скоро уголовное дело направят в суд. Мужчину могут «закрыть» на срок от 5 до 12 лет и на три года лишить его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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