Тюменец, насмерть сбивший девочку на улице Избышева, был пьян. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в результате ДТП. Трагедия произошла накануне, 17 февраля, около 19.00 на улице Избышева.

– 50-летний подозреваемый находился в состоянии опьянения. Управляя легковым автомобилем, он наехал на ребенка, после чего скрылся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла. Сейчас следователи осматривают место происшествия, автомобиль. Зафиксированы и изъяты следы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.