В Тюменской области вновь ожидаются заморозки. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области вновь ожидаются заморозки. Температура наружного воздуха может упасть до минус пяти градусов.

– Тюменский гидрометцентр сообщает: с 8 по 12 июня на юге Тюменской области местами ожидаются заморозки и температура 0...-5 градусов, – передает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что погода в Тюмени на неделе с 7 по 13 июня 2021 года порадует горожан теплым воздухом, солнцем, но не дождем.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», после жарких выходных погода в будние дни (со вторника) будет нежаркой. Однако уже к следующим выходным температура воздуха снова поднимется.