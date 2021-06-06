Погода в Тюмени на неделю с 7 по 13 июня 2021 года: жара спадет ко вторнику

Погода в Тюмени на неделю с 7 по 13 июня 2021: жара спадет, но ненадолго Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Погода в Тюмени на неделе с 7 по 13 июня 2021 года порадует горожан теплым воздухом, солнцем, но не дождем… По данным сервиса «Яндекс. Погода», после жарких выходных погода в будние дни (со вторника) будет нежаркой. Однако уже к следующим выходным температура снова поднимется.

7 июня температура воздуха днем поднимется до +26…+28 градусов, облачность с прояснениями.

8 июня температура воздуха днем упадет до +15…+17 градусов, весь день будет ясно.

9 июня, в среду, чуть-чуть потеплеет, воздух прогреется до +18 градусов. С утра малооблачно, а вот ближе к обеду облака застелют небо.

10 июня потеплеет ещё на один градус, температура воздуха составит +19…+21 градус. С утреца будет пасмурно, а днём – облачно с прояснениями.

11 июня, в пятницу, воздух прогреется до +21 градуса. Весь день будет облачно с прояснениями, а к вечеру станет пасмурно, но дождя не будет.

12 июня, в субботу, в День России, будет облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +22 градусов, а ветра не будет вообще (штиль).

13 июня, в воскресенье, воздух прогреется до +26 градусов и ветерка толком тоже не предвидится.

Такая погода ожидается в Тюмени на неделе с 7 по 13 июня 2021 года. Не такая адская жара, какая была в мае, но тоже неплохо.