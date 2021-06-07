На Цветном бульваре в Тюмени от жары скончался продавец сладкой ваты

На Цветном бульваре в Тюмени скончался продавец сладкой ваты. Фото: Вадим Бегун

На Цветном бульваре в Тюмени накануне, 6 июня, скончался продавец сладкой ваты. По сообщениям от очевидцев, мужчине стало плохо от жары, ему вызвали скорую помощь.

– Вызов поступил в 15.01, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя пять минут. Специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти пациента не удалось, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона корреспонденту «МегаТюмени».

Кстати, как ранее писала «Комсомольская правда» – Тюмень», погода в областной столице на неделе с 7 по 13 июня 2021 года порадует горожан теплым воздухом, солнцем, но не дождем… По данным сервиса «Яндекс. Погода», после жарких выходных погода в будние дни (со вторника) будет нежаркой. Однако уже к следующим выходным температура снова поднимется.