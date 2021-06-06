В Тюмени скончался шестилетний мальчик, выпавший из окна девятиэтажки на Николая Ростовцева

В Тюмени скончался шестилетний мальчик, выпавший из окна девятиэтажки на Николая Ростовецва Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени скончался шестилетний мальчик, который 27 мая 2021 года упал с высоты девятого этажа на ул. Николая Ростовцева. По словам специалиста департамента здравоохранения Тюменской области Анастасии Дембицкой, несмотря на все усилия врачей и предпринятые комплексные усилия, спасти ребенка не удалось.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», падением из окна заинтересовалась прокуратура Тюменской области. Прокурору Ленинского округа Тюмени поручено провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей.