В Тюмени прокуратура заинтересовалась падением мальчика с девятого этажа. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура заинтересовалась падением шестилетнего мальчика из окна на девятом этаже, которое произошло накануне, 27 мая. Инцидент случился вечером в одной из многоэтажек на улице Николая Ростовцева.

– Ребенок получил травмы и доставлен в больницу. Прокурору Ленинского округа Тюмени поручено провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что по улице Николая Федорова в областной столице 26 мая около 3 часов обнаружили тело мужчины возле жилого многоэтажного дома. Позже выяснилось, что молодой человек 1995 года рождения.