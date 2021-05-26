В Тюмени ночью нашли тело 25-летнего мужчины

26 мая около 3 часов обнаружили тело мужчины возле жилого многоэтажного дома Фото: Архив "КП"

По улице Николая Федорова в городе Тюмени 26 мая около 3 часов обнаружили тело мужчины возле жилого многоэтажного дома. Позже выяснилось, что молодой человек 1995 года рождения.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины произошедшей трагедии, – пояснили в следственном управлении СК Российской Федерации по Тюменской области.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, а также опрашиваются очевидцы. По результатам проверки примут процессуальное решение.