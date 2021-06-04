Тюменцев призывают осознанно обращаться с отходами с помощью видеороликов. Скриншот из видео.

В Тюмени в преддверии Всемирного дня окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня, создали ролики, призывающие осознанно обращаться с отходами. Видеоролики появятся в социальных сетях города: в Instagram и в «ВКонтакте».

Департамент городского хозяйства призывает жителей внести свой вклад в уменьшение отходов в областной столице.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 7 июня пройдет акция по сбору вторсырья. Жители города смогут сдать не только использованные батарейки, но и бумагу и пластиковые крышки.